Apostoł z Podhala (cz. 2) Historia Salonu Muzyki i Poezji Śmierć prof. Józefa Tischnera okryła żałobą wielkie rzesze ludzi. Znany był jako niezłomny ksiądz, filozof, nauczyciel akademicki i wreszcie pisarz, obracający się z humorem i brawurą w poetyce góralskiej, jak też myśliciel poruszający ważne problemy egzystencjalne człowieka i swojego narodu. Będąc latem 2000 roku w Krakowie, byłam świadkiem pożegnania księdza profesora w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Już w Krakowie, w dniach żałoby postanowiłam, że musimy w Toronto powrócić myślami do księdza i przypomnieć jego niezwykłą osobowość oraz spuściznę pisarską, którą po sobie zostawił. Posługa duszpasterska była przez niego traktowana z ogromną wiarą i odpowiedzialnością, lecz świat codzienności miał dla Tischnera dwa wyraziste oblicza. Był to świat kultury góralskiej, w której jako młody chłopiec wyrastał, a drugi to społeczność polskiej inteligencji. Te dwa światy spotkały się w moim przedstawieniu, zarówno za sprawą tanecznego zespołu „Harnasie” Związku Podhalan w Kanadzie, jak też grupy aktorów, którym przypisałam teksty profesorów i filozofów, bolejących nad niepowetowaną stratą dla kościoła, nauki i Polski. Maria Nowotarska „Apostoł z Podhala” – widowisko teatralno–muzyczne o księdzu filozofie – Józefie Tischnerze było trudnym tematem, wykonanym z tryumfem. Pozostanie on dla widzów niezapomnianym, estetycznym przeżyciem. Sekwencje przesuwały się z dostojeństwem godnych średniowiecznych misteriów, przeplatając się malowniczą góralszczyzną pełną folkloru, humoru i patosu. Tylko mistrz kompozycji mógł osiągnąć takie połączenie. Od widowiska do skojarzeń – fragmenty. Wilek Markiewicz, Kurier 15 –31.10. 2000 Ksiądz Tischner w swoich dziełach pozostawił nam drogowskazy, dzięki którym możemy lepiej i godniej żyć. Dlatego poprzez ten spektakl chcemy podzielić się myślami księdzafilozofa, człowieka niezwykłej dobroci, jak również osoby o niezrównanym poczuciu humoru. Nasi górale z zespołu „Harnasie” wniosą na scenę radość życia, wspaniały taniec, muzykę i śpiew, czyli to wszystko, co tak bardzo kochał ksiądz Józef. Udało mi się odkryć niezwykle utalentowanych aktorów pochodzących z Podhala, jak: Marynę Bundę, Andrzeja Pitka, Józefa Kidonia, Tadka Szaflarskiego czy Jaśka Łowisza. W ich interpretacji wysłuchamy przezabawnej „Filozofii po góralsku”. W tym spektaklu wspaniałe obrazy scenograficzne Joanny Dąbrowskiej oświetlone przez Krzysztofa Sajdaka przeniosą nas do Krakowa i na Podhale. Dzięki uprzejmości Radia Kraków, a w szczególności reżyser Romany Bobrowskiej dolecą do Toronto dźwięki wszystkich dzwonów kościołów Krakowa! W scenach na Podhalu zabrzmi głos samego Gazdy – księdza Tischnera. Znajdziemy się również w kościele św. Piotra i Pawła i usłyszymy głos kardynała Franciszka Macharskiego, który przeczyta list Jana Pawła II żegnający księdza profesora. Chciałabym zaznaczyć, że dochód z przedstawienia, zgodnie z wolą rodziny ks. Tischnera przekażemy na fundację „Dar życia” w Poznaniu, prowadzącą badania nad rakiem krtani, na którą to chorobę, po wielkich cierpieniach zmarł Apostoł z Podhala. Fragmenty wywiadu z Marią Nowotarską, Stanisław Stolarczyk . Związkowiec, 29.09.2000 Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

