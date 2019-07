Beata Szydło dwa razy przegrała w europarlamencie. Słowaczka wygrała za pierwszym razem Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w europarlamencie wybrała swoją nową szefową. Została nią Słowaczka Lucia Durisz Nicholsonova. Wcześniej ta sama sztuka nie udała się Beacie Szydło, choć była jedyną kandydatką. Durisz Nicholsonova w przeszłości pełniła funkcję sekretarza stanu w słowackim resorcie pracy, spraw społecznych i rodziny. O tym, że polityk została kandydatką grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której PiS gra pierwsze skrzypce, na stanowisko przewodniczącego komisji zatrudnia i spraw socjalnych w Parlamencie Europejskim poinformowały w czwartek służby prasowe EKR i PE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

