Beata Szydło znów przegrywa w europarlamencie To drugie pechowe dla byłej premier głosowanie. Beata Szydło znów przegrała walkę ofotel przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Była rzeczniczka PiS, a obecnie europosłanka Beata Mazurek uważa to głosowanie za przejaw „vendetty” wymierzonej w PiS. Niespełna tydzień temu kandydaturę Szydło – kandydatki grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – poparło 21, a “przeciw” było 27 europosłów, dwóch wstrzymało się od głosu. Szydło była wtedy jedyną kandydatką. Mimo tej przegranej PiS uznało, że była szefowa rządu wciąż ma szanse w walce o to stanowisko. Jeszcze w poniedziałek europosłowie wahali się między wyborem Beaty Szydło a Elżbiety Rafalskiej, byłej minister pracy i polityki społecznej w rządzie PiS. W końcu postawili na Szydło. Nie był to dobry pomysł, bo wynik głosowania był dla PiS jeszcze gorszy, niż poprzednio. Za kandydaturą Szydło opowiedziało się tym razem 19 posłów, a przeciw było 34 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymało się dwóch. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

