Będzie strasznie jeździć po Toronto Przed kierowcami w Toronto fatalne perspektywy. Mało, że na autostradzie Don Valley Parkway trwają roboty drogowe, to nie koniec chaosu i korków. W poniedziałek rozpocznie się kolejny duży projekt remontu autostrady. Rampa z autostrady Gardiner Expressway w kierunku zachodnim na ulice Yonge, Bay i York zostanie zamknięta i nie planuje się jej otwarcia do 16 września. Prace są 1. fazą strategicznego planu przebudowy autostrady Gardiner Expressway. Obejmuje on usunięcie i zastąpienie nawierzchni, barier i krawężników. Zostaną również zainstalowane nowe elementy infrastruktury. Miasto twierdzi, że prace będą prowadzone przez całą dobę, a najpoważniejsze i najbardziej hałaśliwe będą kończone do godziny 23:00. Jednak, jak informują władze miasta, w niektórych przypadkach prace zakłócające ciszę nocną muszą być wykonywana nocą przez wzgląd na bezpieczeństwo pracowników i użytkowników autostrady. Zjazd na zachód ulicą Jarvis Street również może być czasowo zamykany nocą podczas tej pierwszej fazy pracy. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.