Białystok przeciw przemocy. Pokonany strach. Rodzi się nadzieja Tęczowe parasole i flagi. Transparenty. Uśmiech na twarzach zgromadzonych ludzi i… spokój. Na teraz. Białystok manifestował w niedzielę przeciw przemocy. A z nim mieszkańcy całej Polski. To wiec, który zrodził nadzieję. Nadzieję na równość, tolerancję i pokój. Białystok pokazał, że się nie boi. I że będzie walczyć. W Białymstoku od rana panował spokój. Ulicami nie przechadzali się ci, którzy w ubiegłym tygodniu urządzili polowanie. Polowanie na środowisko LGBT. Co prawda na ulicach nie było też widać tęczowych flag. Te zostaną wyjęte z toreb i plecaków tych, którzy przyjechali tu z całej Polski dopiero na placu przed Teatrem Węgierki. “Polska zwycięży”.

“Miłość dla wszystkich”.

“Stop nienawiści”.

