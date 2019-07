Brak porozumienia PO z PSL-em “Budujemy Koalicję Polską” – oświadczył lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według ludowców tylko dwa bloki: centrowy i lewicowy mają szansę pokonać PiS w wyborach. “Nie widzimy w kierownictwie Platformy Obywatelskiej chęci do budowy bloku centrowego” – podkreślił Kosiniak-Kamysz. Kosiniak-Kamysz na konferencji w Sejmie podkreślił, że ludowcy w uchwale Rady Naczelnej z soboty obiecali do końca tygodnia podjąć decyzję w sprawie startu w wyborach parlamentarnych. “W uchwale mieliśmy określony obowiązek i chęć podjęcia rozmów z PO i takie rozmowy podjęliśmy w tym tygodniu” – wskazał. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przedstawiona przez PO oferta podziału miejsc na listach była “bardzo atrakcyjna”. Ale tu nie o politykę miejsc, o jakieś kupczenie miejscami, nie o jakieś zapakowanie się do Sejmu chodzi. Tu chodzi o Polskę, a o Polskę się nie należy targować i nie było targu – zapewnił. Nie o miejsca nam chodzi i tu z (szefem PO) Grzegorzem Schetyną się zgadzamy – podkreślił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.