“Cały czas jest presja na sędziów, żeby byli spolegliwi” Zmiany w sądownictwie nie przyczyniły się ani do przyspieszenia postępowań, ani do prawdziwego, porządnego ścigania zaniechań dyscyplinarnych, tylko cały czas jest presja na sędziów, żeby byli spolegliwi – podkreśliła w “Kropce nad i” Małgorzata Gersdorf. W ocenie pierwszej prezes Sądu Najwyższego mają one “służyć wymianie kadr”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.