"Coś nie tak z produkcją przemysłową w Polsce" Produkcja przemysłowa w czerwcu 2019 roku spadła o 2,7 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,9 procent – podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści ING Banku Śląskiego w komentarzu do tych danych stwierdzili, że jest "coś nie tak z produkcją przemysłową w Polsce". Dodali, że "brakuje szczegółów, ale najwyraźniej polski przemysł przestał być odporny na spowolnienie w strefie euro". "To negatywny sygnał dla wzrostu PKB w 2kw (kwartale – red.) i w kolejnych 2019" – napisali.

