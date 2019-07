Czy jest jakiś lekarz na sali?

Z cyklu: Z 8-go piętra

Przenoszę się pod Czechy, niemal do Czech, to ledwie ponad kilometr od granicy, niedaleko mnie jeździ czeska kolejka, słyszę ją w ogrodzie. Telefon łączy się raz z polską, raz z czeską siecią. 7 km ode mnie znaleziono sześć lat temu kamień graniczny z granicą austriacką, nie oddalam się więc zanadto od Austrii, choć od Wiednia tak. Za to bliżej mi do czeskiego spokoju, innego klimatu rozmów o polityce, o codzienności. A także do tego, że sklepy w niedzielę są tam do 14 (albo i innej) godziny otwarte, ludzie jakoś spokojniejsi, bardziej uśmiechnięci. Oczywiście, że to moje spojrzenie kilkugodzinnego gościa chce tak widzieć i tak widzi sąsiadów. Jeszcze nie sięgnęłam po ich gazety, bo wciąż nie mieszkam na stałe tylko w rozdwojeniu na dwa miejsca, co odczuwam jako lekki kręciek, bo podwójnie próbuję wszystko mieć; rowery już na wsi, ulubione japonki domowe na wsi i elektryczna szczotka do zębów. W owej miejscowości rządzi kobieta, i to widać, piękne wspólne boisko, miejsce na grillowanie, ławeczki, zadaszenie; jeśli ktoś chce wyjść, pomimo ogrodu swojego, na taką miejscową agorę i wymienić się obserwacjami, to ma po temu piękne miejsce z widokiem na góry, pola. Oświetlenie zasilane słonecznymi bateriami, w połowie sierpnia Dzień Sąsiada… Na pewno ludzie spokojniejsi, jeszcze wciąż nie zamykają drzwi na wszystkie spusty, jak ja z miejska, która spuszcza metalowe żaluzje i zamyka się na łańcuch. O jak dobrze, by się tych zapór nieco oduczyć.

Z drugiej strony, ciekawa jestem, czy jeśli powieszę sobie tęczową flagę przy domu, ktoś mi nie zrobi krzywdy, moim roślinom, domkowi, samochodowi? Nie wiem, jak tu ludzie reagują na zwykłe w miastach jednak sprawy, symbole, łatwiej, bliżej przyswajalne, bo obecne ludźmi. Na wsi, mimo że pełnej miastowych osiedleńców, jest na pewno trudniej demonstrować swoje poglądy. Muszę sobie to ułożyć. Bo jestem sprzymierzeńczynią osób LGBTQ, absolutnie, i bardzo przeżywam fakt przypisywania im perwersji, diablich rogów, choroby i lżenia ich przez KK i polityków, co za tym idzie ludzi, którzy nie mają pojęcia, o kim mówią. Że nie wspomnę o tym, że nie daje się im w Polsce prawa do partnerstwa czy małżeństw/związków jednopłciowych z pełnią praw. Albo prawa do zmiany płci w dokumentach bez sądowego, uwłaczającego procesu. O tak, to straszliwe polskie prawo każe osobom transpłciowym (które zaczynają drogę do zmiany płci fizycznej nie z kaprysu, nie dla przebieranki, ale z wewnętrznego głębokiego poczucia, że są kimś innym płciowo, co często wiele lat maskują, ukrywają, upychają w ciemne kąty swojego jestestwa), by w końcu starać się żyć ze sobą w zgodzie, w bólu i w trudach, to prawo każe im najpierw pozwać do sądu rodziców, a jeśli ich nie ma, ostatecznie obcych ludzi, by zaświadczyli (bądź nie) to, co oni czują… To są najokrutniejsze prawne praktyki, jakie sobie można wyobrazić. Ale żeby się o tym dowiedzieć warto spotkać się z osobą trans, a ja zaczynam tak właśnie robić, by przekonać się, przed jakimi trudami, przeżyciami, upokorzeniami, bólem fizycznym i psychicznym natura stawia tych ludzi, te kobiety i mężczyzn, którzy się brzydzą własnym ciałem, bo nie jest ono ich płci. Uczę się, jak o tym mówić, pytać. Nie umiemy, nie mamy wrażliwości, języka, wiedzy. Michał, przemiły, wrażliwy człowiek cierpliwie tłumaczy mi siebie, cierpliwie wpuszcza mnie w najitymniejszy świat swoich przeżyć, traum, braku zrozumienia w rodzinie, pośród innych. Jestem bardzo poruszona tym, że mi zaufał. Ale o tym kiedy indziej.

Jeśli w większych miasteczkach obok „mojej” wsi nikt nie organizuje manifestacji wsparcia dla ofiar ataku kiboli i nakręconych przez katolickich księży narodowców, młodych ludzi z Białegostoku (i innych miejsc) przeciw osobom jednopłciowym, transpłciowym, które żyją obok nas, chcą być szczęśliwe i bezpieczne – tylko i aż tyle – to sama tego póki co nie zrobię na wiejskiej agorze. Nie z tchórzostwa, ale po to, by spokojnie wchodzić w społeczność i wówczas móc być może czymś więcej się podzielić, poznać wzajemnie. By zaprosić do szkoły we wsi koleżankę lesbijkę czy kolegę geja, by dzieci, młodzież mogli się z nimi spotkać i zobaczyć, że to taki sam człowiek. By zaprosić autora gejowskich powieści, któremu wiele matek swoich jednopłciowych dzieci dziękuje, bo pomaga im zrozumieć sposób myślenia ich dzieci… Albo właśnie matkę, która wspiera swoje dziecko LGBTQ.

Miało być o wsi, a i tak Białystok siedzi w mojej głowie. Przerażają faszystowskie wzorce, których trzymają się organizatorzy kontrmanifestacji wobec parad równości: krzyż, różaniec, Maryja i modły na ustach, w wytatuowanych w Polskę Walczącą i orły białe rękach bejsbolowe kije, w innych butelki z moczem narodowym, by nim obrzucić, oblać „tęczowych zboków”, przy wsparciu księdza, prawicowego polityka i najwyższych władz państwowych, które zapowiadają, że póki PiS rządzi, póty żadne związki homoseksualne nie będą zalegalizowane. Itd. I przy odrętwieniu policji białostockiej, która teraz, w kilka dni po pobiciach, werbalnych atakach na maszerujących w pokojowym marszu tęczowym aktywnie działa i wyłapuje autorów tej masakry na ulicach Białegostoku, zamiast temu przeciwdziałać. Moi znajomi stamtąd albo przepraszają i się wstydzą, to jasne, albo aktywnie rejestrowali wydarzenia, narażając się też na „wpie….” I pokazują obrazki wstydu i przerażenia.

Polska się przewraca, choć ponoć wstała z kolan. Stoi na nogach z waty ze strachu, w glanach na wszelki wypadek, rycząc przezwiska w trosce o wartości i o losy Europy. Polska wymaga wymiany stawów biodrowych, które by stabilizowały krok, musi się zacząć uczyć chodzić najpierw o kulach, niespiesznie, nie tracąc orientacji, mając wsparcie w razie czego w tych o stabilnej postawie. Nie wspomnę o zaćmie i krótkim widzeniu, o kłopotach z pamięcią. Potrzebuje powietrza, by nabrać dystansu do wydarzeń, które od stycznia, od zabójstwa Pana Prezydenta Adamowicza są znaczone krwią, i nazywajmy to tak, to nie przypadki, to konsekwencje języka, polityki, rządów skarlałych polityków. To skarlenie polityczne jest powszechne, niestety.

Ten kraj potrzebuje dobrego lekarza. Czy jest jakiś na sali?

Beata Dżon Ozimek