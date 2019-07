Dane 6 milionów Kanadyjczyków ujawnione – gigantyczny atak hakerski Policja zatrzymała Paige Thompson, która podejrzana jest o wykradnięcie danych osobowych ponad 106 mln klientów firmy Capital One. Kobieta została zatrzymana po tym, jak przechwalała się atakiem w internecie. Firma finansowa Capital One padła ofiarą jednego z największych ataków hakerskich na instytucje finansowe ostatnich lat. W efekcie włamania na serwery, w niepowołane ręce trafiły dane osobowe ponad 106 milionów klientów firmy. Wśród nich były imiona, nazwiska i numery telefonów. Hakerom nie udało się zdobyć danych kart kredytowych. 106 milionów poszkodowanych Firma Capital One, która dostarcza karty kredytowe dla banków, poinformowała, że w wyniku ataków, do sieci dostały się dane osobowe ponad 100 milionów jej amerykańskich klientów oraz około 6 mln osób z Kanady. W USA wyciekło także około 140 tys. numerów polis ubezpieczeniowych i 80 tys. numerów kont bankowych. W Kanadzie wyciekło ponad milion numerów polis. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

