"Die Welt": roszczenia Polski i Grecji nieuzasadnione Po najnowszej ekspertyzie Bundestagu, niemiecka Lewica wezwała rząd w Berlinie do wypłaty reparacji wojennych Grecji i Polsce. „Die Welt" uważa, że Lewica wypaczyła sens raportu ekspertów, a roszczenia są nieuzasadnione – czytamy w "Deutsche Welle". "Zespół ekspertów Bundestagu przygotowujący naukowe ekspertyzy jest solidną i neutralną politycznie instytucją. Nie da się jednak zupełnie wykluczyć wykorzystania ocen tego gremium do osiągnięcia politycznych celów poprzez odpowiednią prezentację dokumentu opinii publicznej" – pisze w czwartek publicysta „Die Welt" Sven Felix Kellerhoff.

