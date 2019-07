Donald Trump zapowiedział przyjazd do Polski Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wczoraj, że złoży wizytę w Polsce. – Nie mogę się doczekać – powiedział dziennikarzom w Białym Domu, dodając, że oba kraje łączą świetne relacje. – Mamy z Polską bardzo dobre stosunki – oświadczył Donald Trump. Prezydent poinformował, że strona polska wystosowała dla niego zaproszenie. – Nie mogę się doczekać (tej wizyty). Lubię ten naród”- powiedział amerykański prezydent. Przypomniał, że podczas swojej poprzedniej wizyty w Polsce w 2017 r. wygłosił przemówienie, które uznano za “wspaniałe”. – Myślę, że Polacy to wspaniali ludzie – podkreślił. Trump nie wykluczył, że odwiedzi również Danię. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

