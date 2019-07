Dramat uczniów i beztroska ministra edukacji Tylko w Warszawie ponad 3 tysiące uczniów nie dostało się do liceów. To wynik “deformy” edukacji przeprowadzonej przez PiS. Co dalej? Minister edukacji narodowej nie widzi problemu. Opozycja domaga się podjęcia jakichkolwiek działań i dodatkowych pieniędzy przeznaczonych na edukację. – Stwierdzenie faktów powinno pobudzić ministra edukacji narodowej do pomyślenia i do tego, aby próbować załatwić problem w jakikolwiek sposób – mówiła na konferencji prasowej Urszula Augustyn z PO. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

