Duchowny aresztowany za molestowanie dzieci Sąd Rejonowy w Gliwicach, na wniosek prokuratury, zdecydował w czwartek o aresztowaniu 62-letniego księdza, podejrzanego o molestowanie przed kilkunastoma laty czternaściorga nieletnich, należących do różnych grup liturgicznych działających w parafii w Godowie koło Wodzisławia Śląskiego. Ks. Kazimierz G. w latach 2000-2006 był proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Godowie. Duchowny, który w środę usłyszał w gliwickiej prokuraturze 16 zarzutów dotyczących molestowania seksualnego nieletnich, nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wniosek o aresztowanie księdza na trzy miesiące prokuratura motywowała obawą matactwa i grożącą mu wysoką karą.

