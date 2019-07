Dulkiewicz odpowiada Kaczyńskiemu. “Odrzućmy ofensywę zła” “Chcę Polski wolnej, praworządnej i sprawiedliwej dla każdej obywatelki i obywatela! Ojczyzny, która łączy, a nie dzieli i na pewno nie jest wyspą, tylko jest silnie zakorzeniona we wspólnocie europejskiej” – napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz. “Myśląc Polska – odrzućmy ofensywę zła” – dodała prezydent Gdańska. To nie pierwszy taki komentarz w ciągu ostatnich dwóch dni. Słowa prezesa PiS komentował m.in. były premier Donald Tusk. – Mówią, że chcą “odrzucić ofensywę zła” i że będą szerzyć dobro. Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te – napisał na Twitterze Przewodniczący Rady Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

