Dzieci cierpią po cichu. I próbują odebrać sobie życie samobójczej O tym mówi się niewiele. Temat trudny i bardzo bolesny. Bo dzieci nie powinny być tak nieszczęśliwe i tak bezradne. A jednak… Ten artykuł ukazuje bezmiar ich traumy. Po próbie samobójczej może być nawet ćwierć miliona dzieci. „Jeszcze dwa lata temu telefonów dotyczących samobójstwa było 2-3 dziennie, dziś średnio 17. System pomocowy nie działa. Sytuacja jest katastrofalna i pogarsza się z roku na rok" – mówi koordynatorka telefonu zaufania, która od 10 lat odbiera połączenia od dzieci i młodzieży w potrzebie „Prowadzimy telefon zaufania od ponad 10 lat, po każdej rozmowie czy wiadomości zaznaczamy w bazie czego dotyczył problem. Kiedy uruchamialiśmy linię tematem numer jeden były relacje rówieśnicze. Problemy ze zdrowiem psychicznym zajmowały szóste miejsce" – mówi OKO.press Lucyna Kicińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

