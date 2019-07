Ebola. Jeden z najbardziej morderczych wirusów powrócił Według WHO nowa erupcja wirusa stanowi „zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. Tego zwrotu użyto dotąd jedynie 4 razy. Ebola zabija coraz więcej ludzi w Demokratycznej Republice Konga i przekracza granice. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemia stanowi „zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. Dopiero piąty raz w historii użyto tego określenia stosowanego jedynie w sytuacjach najgroźniejszych. Nie oznacza ono, że nagle nad Wisłą ludzie zaczną umierać na gorączkę krwotoczną, ale ma pomóc zatrzymać morderczą chorobę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

