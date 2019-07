Etiopczycy posadzili ponad 353 mln drzew w ciągu 12 godzin Etiopia pobiła w poniedziałek rekord Indii z 2017 roku wynoszący 66 mln posadzonych w ciągu jednego dnia drzew. Państwowa agencja Fana Broadcasting Corporate podała, że liczba sadzonek przekroczyła planowane pierwotnie 200 mln i po podliczeniu osiągnęła ponad 353 mln. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.