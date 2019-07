Europa starzeje się dramatycznie Europa bardzo szybko się starzeje – tak wynika z raportu ośrodka analitycznego Parlamentu Europejskiego. Według ekspertów mieszkańcy Unii Europejskiej będą stanowić coraz mniejszą część światowej populacji, a “motorem demograficznym świata” będzie Afryka. Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) przyjrzało się perspektywom demograficznym Unii Europejskiej, wskazując, że według prognozy bazowej Eurostatu liczba ludności UE-28 osiągnie 528,6 mln w 2050 r., a następnie zacznie spadać. W tym czasie światowa populacja znacznie wzrośnie – z prawie 7,4 mld w 2015 r. do ponad 10 mld w 2055 r., a następnie przekroczy 11 mld pod koniec stulecia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

