Fala upałów w… Arktyce Alert to najdalej wysunięte na północ zamieszkane miejsce na Ziemi. Kanadyjska osada leży nieco ponad 800 kilometrów od bieguna północnego. Tamtejsi mieszkańcy, patrząc na termometr, przecierali ostatnio oczy ze zdumienia. Pogoda sprawila nie lada niespodziankę – daleko za kołem podbiegunowym słupki rtęci pokazały 21 stopni Celsjusza. Tak wysoka temperatura w miejscowości Alert to zasługa układu wysokiego ciśnienia znad Grenlandii, który sprzyja ciepłym, południowym wiatrom na Oceanie Arktycznym.

