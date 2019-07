Francja i Niemcy chcą kolejnego wysłuchania ws. praworządności w Polsce Podczas Rady ds. Ogólnych przedstawiciele Francji i Niemiec złożyli wniosek o kolejne wysłuchanie dotyczące praworządności w Polsce. Miałoby się ono odbyć przed wakacjami. Polscy dyplomaci twierdzą, że wysłuchanie jest zbędne, ale deklarują gotowość złożenia wyjaśnień. Unijni ministrowie ds. europejskich przez około pół godziny zajmowali się Polską na czwartkowym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w Brukseli. Tym razem nie było to wysłuchanie, a jedynie punkt informacyjny. W dyskusji wzięli udział wiceszef KE Frans Timmermans oraz przedstawiciele Francji, Niemiec, Belgii, Szwecji i Belgii. Według nieoficjalnych informacji, podczas dyskusji wskazywano na wagę praworządności oraz na nierozwiązane problemy w tej sprawie w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

