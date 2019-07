Happy 4th of July Independence Day to our Neighbours (Neighbors)! Naszym amerykańskim Czytelnikom, Sympatykom i Przyjaciołom – życzymy radosnego święta ich kraju! Dzień Niepodległości (Independence Day) – święto państwowe w Stanach Zjednoczonych obchodzone corocznie 4 lipca w rocznicę ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, co miało miejsce w 1776 roku. W Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych odbywają się liczne koncerty, parady i festyny. Tradycją są również przemówienia o tematyce patriotycznej wygłaszane przez polityków i urzędników państwowych. Natomiast po zmierzchu mają miejsce pokazy sztucznych ogni. Chociaż święto nieoficjalnie obchodzono już od 1777 r., dopiero w 1870 r. Kongres Stanów Zjednoczonych oficjalnie ustanowił czwarty lipca dniem wolnym od pracy bez wynagrodzenia dla urzędników federalnych. W 1931 r. zmieniono prawo, przyznając im wynagrodzenia za dzień wolny od pracy. (Wikipedia) Inne – militarne – obchody za Trumpa Zwykle prezydenci USA tego dnia organizowali pikniki dla zaproszonych gości oraz pracowników administracji państwowej i obserwowali ognie sztuczne z balkonu Białego Domu. Donald Trump ma jednak inną koncepcję tegorocznych obchodów 4 lipca. 4 lipca będzie miał charakter militarny, pokazujący jak silną potęgą są Stany Zjednoczone. Prezydent Trump postanowił, że nad Waszyngtonem mają przelecieć myśliwce wojskowe, a na ulicach pojawią się amerykańskie czołgi. Pokaz fajerwerków ma być znacznie bardziej spektakularny niż zwykle, a podczas przemówienia Trumpa przy pomniku Lincolna ma być obecna gwardia honorowa i kompania reprezentacyjna. A tak to wyglądało za jego poprzednika: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

