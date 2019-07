Historyczny sukces Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy

Reprezentanci Polski zdobyli 12 medali w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 23 w szwedzkim Gavle. Biało-Czerwoni triumfowali w sześciu konkurencjach. W niedzielę złote krążki do ich dorobku dołożyli Mateusz Borkowski w biegu na 800 m i sztafeta pań 4×400 m.

Polska zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej MME w Gavle z 6 złotymi, 3 srebrnymi i 3 brązowymi medalami. Najlepsi byli Niemcy, którzy w Szwecji wywalczyli 9 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych medali, a trzeci Francuzi (5 złotych, 6 srebrnych, 6 brązowych).

W historii mistrzostw Europy do lat 23, rozgrywanych co dwa lata od 1997 roku, Polacy nigdy wcześniej nie wygrali sześciu konkurencji.

Borkowski dwa lata temu był w biegu na 800 m czwarty w MME rozgrywanych w Bydgoszczy. Tym razem uzyskał czas 1.48,75 i pozostawił w pokonanym polu drugiego w niedzielę reprezentanta Wielkiej Brytanii Spencera Thomasa – 1.49,06 i trzeciego Hiszpana Pablo Sancheza-Valladaresa – 1.49,36.

To życiowy sukces podopiecznego trenera Stanisława Jaszczaka, który rok temu w Berlinie zajął piątą lokatę w seniorskim czempionacie Starego Kontynentu. – Czuję się świetnie. Jestem teraz niezwykle szczęśliwy. Od początku miałem dziś odpowiednią taktykę. To mój drugi międzynarodowy medal. Moim pierwszym był brąz, który dostałem również w Szwecji – w Eskilstunie w ME U-20 w 2015 roku. Teraz zamierzam przygotować się do mistrzostw świata w Dausze – podkreślił Borkowski.

Polki w finale rywalizacji sztafet 4×400 m pobiegły w składzie: Karolina Łozowska, Natalia Wosztyl, Natalia Widawska i Natalia Kaczmarek i wyprzedziły po emocjonującym finiszu Brytyjki. Trzecie miejsce zajęły Niemki. Biało-Czerwone uzyskały czas 3.32,56. Dla Kaczmarek to drugie złoto w tych zawodach, bo wcześniej zwyciężyła na 400 m indywidualnie. To ona na ostatniej zmianie przeprowadziła spektakularną pogoń za Brytyjką, do której traciła już ok. 30 metrów. Rywalkę “postawiło” na ostatnich pięćdziesięciu i to Polka pierwsza przecięła linię mety. Złoto wywalczone w Gavle jest pierwszym triumfem reprezentacji Polski w tej konkurencji na MME.

W piątek i sobotę młodzieżowymi mistrzami Europy zostali także Ewa Swoboda na 100 m, Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą oraz Cyprian Mrzygłód w rzucie oszczepem. Swoboda i Bukowiecki obronili tytuły wywalczone dwa lata temu w Bydgoszczy. Dwa dni temu po srebrne krążki sięgnęli płotkarze Klaudia Siciarz i Michał Sierocki , a w niedzielę przed południem druga w chodzie pań na 20 km była Olga Niedziałek, która przegrała jedynie z Turczynką Ayse Tekdal.

W ostatnim dniu zawodów czwarte miejsce w biegu na 1500 m zajęła Eliza Megger czasem 4.25,12. Wygrała Brytyjka Jemma Reekie – 4.22,81, która była jedną z gwiazd mistrzostw wygrywając także rywalizację na 800 m. Dwa złote medale ze Szwecji wywozi także Dunka Anna Emilie Moller, która w niedzielę była najlepsza na 5000 m, a dzień wcześniej zdobyła złoto na dystansie 3000 m z przeszkodami. Tuż za podium finiszowała także męska sztafeta 4×400 m w składzie: Mateusz Rzeźniczak, Cezary Mirosław, Maciej Hołub i Tymoteusz Zimny. Tę rywalizację wygrali Niemcy.

