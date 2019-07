Hurkacz w drugiej rundzie Wimbledonu po czterosetowym boju

W poniedziałek. 1 lipca ruszył tradycyjnie trzeci z czterech wielkoszlemowych turniejów. na kortach trawiastych All England Clubu w Londynie. potocznie znany jako turniej w Wimbledonie. W dniu otwarcia imprezy wystąpiła trójka Polaków. Najbardziej udany występ zanotował Hubert Hurkacz, który po bardzo wyrównanym pojedynku, w ciągu 160 minut pokonał Dusana Lajovicia z Serbii 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Hurkacz przystąpił do turnieju po rozegraniu czterech meczów na nawierzchni trawiastej. Najpierw od razu przegrał w Halle, a zeszłym tygodniu był w ćwierćfinale imprezy w Eastbourne. Teraz zmierzył się z rywalem, który na takim podłożu, jak to w Londynie, grać specjalnie nie lubi. Wyżej notowany od Polaka Dusan Lajović to tenisista lepiej czujący się na kortach twardych. Nic więc dziwnego, że 29-latek nie był faworytem spotkania. Bukmacherzy znacznie wyżej oceniali szanse naszego reprezentanta i początek zdawał się to potwierdzać. 48. w rankingu ATP Hurkacz znakomicie serwował. Pewnie wygrywał własne podanie i szybko przełamał przeciwnika. Wygrał inauguracyjną odsłonę w niespełna pół godziny 6:3.

W drugiej partii Polak nadal pewnie utrzymywał serwis. Cały czas liczył na przełamanie. Miał aż pięć breakpointów, ale Lajović świetnie się bronił. To coraz mocniej irytowało tenisistę z Wrocławia. Ostatecznie sam dał się przełamać i przegrał seta do czterech. Widać było wyraźnie, że niewykorzystane szanse utkwiły w głowie Hurkacza,który stracił pewność siebie. Nie był w stanie grać tak odważnie jak wcześniej, a Serb potrafił do wykorzystać. Polak przetrwał jednak trudne momenty. Przełamał przeciwnika w siódmym gemie, a potem już w dziewiątym miał okazję, aby wygrać seta przy podaniu rywala. Udało mu się to za moment przy własnym serwisie.

Czwarta część była równie zacięta. Lajović, który w ostatnim rankingu ATP zajmował 36. lokatę nie dawał za wygraną. Można było łatwo ocenić, że o zwycięstwie w tej odsłonie zadecyduje jedno przełamanie. W końcu w dziewiątym gemie to udało się Polakowi. Po jego mocnym forhendzie rywal trafił w siatkę.

W zeszłym roku Hurkacz debiutował w głównej drabince Wimbledonu. Awansował do niej jako “szczęśliwy przegrany” z eliminacji. W pierwszym spotkaniu uległ jednak Bernardowi Tomicowi z Australii. Teraz jest w drugiej rundzie, gdzie jego rywalem będzie Leonardo Mayer z Argentyny.

W poniedziałek wystąpiło jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Już w pierwszym starciu zmagania w imprezie zakończył Kamil Majchrzak. Piotrkowianin, który we wspaniałym stylu przeszedł przez kwalifikacje, uległ w debiucie w Wimbledonie 36-letniemu Fernando Verdasco z 4:6, 4:6, 4:6. To było pierwsze spotkanie pomiędzy oboma tenisistami. Faworytem pojedynku był 35-letni Verdasco, który w karierze wygrał siedem turniejów z cyklu ATP, a poza tym jest 37. w rankingu. 12 lat młodszy Polak jest dopiero na dorobku, w poniedziałek został sklasyfikowany na 108., najwyższym miejscu w karierze.

Majchrzak mecz rozpoczął bardzo dobrze, bez straty punktu wygrywając pierwszego gema. Pierwsze problemy przed zawodnikiem z Piotrkowa Trybunalskiego pojawiły się w trzecim gemie. Verdasco miał aż cztery break pointy i w końcu wykorzystał ostatniego, mocno grając wzdłuż linii, po którym będący pod siatką Majchrzak wyrzucił piłkę na aut. Hiszpan był skuteczny z linii końcowej, łatwo utrzymywał własne serwisy, a w piątym gemie stracił tylko punkt, ponownie przełamując Polaka.

Majchrzak odrobił jednak jedną stratę przełamania. W szóstym gemie prowadził już 40:0 po skutecznym skrócie, do którego rywal dobiegł, ale nie zdołał dobrze odegrać. Potem dwa punkty wywalczył Verdasco, ale ostatecznie górą był Polak, który przegrywał 2:4. Następnie obaj tenisiści wygrywali własne podania i to Hiszpan zwyciężył w pierwszym secie 6:4.

Pierwszy gem drugiej partii, podobnie jak w poprzedniej, wygrany do zera przez Majchrzaka. Verdasce nie pomogło nawet zagranie tzw. hot-doga, czyli uderzenie piłki pomiędzy nogami, będąc plecami do siatki. Polak pokazał charakter w trzecim gemie. Przegrywał już 0:40, ale zdobył pięć kolejnych punktów, utrzymując serwis.

W następnym to Hiszpan prowadził 40:0, zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego wyrównał, ale kolejne dwa punkty padły łupem starszego z tenisistów. Chwilę później nie było już jednak kolorowo. Majchrzak przegrał bowiem własne podanie do zera (2:3).

Polak próbował, po pierwszym zagraniu w dziewiątym gemie, kiedy zdobył punkt forhendem wzdłuż linii, dostał nawet brawa od rywala, ale wciąż był gorszy od niego o jedno przełamanie – 4:5. W kolejnym gemie Verdasco serwował, aby wygrać drugiego seta, i pewnie to zrobił, nie tracąc nawet punktu (6:4).

Trzecia partia toczyła się zgodnie z kolejnością serwowania. W siódmym gemie Majchrzak obronił dwa break pointy – najpierw smeczem spod siatki, a następnie wygrywającym podaniem. Przy trzecim zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego został jednak minięty bekhendem, po którym piłka wylądowała na linii bocznej (3:4).

Przewaga przełamania wystarczyła Hiszpanowi do zamknięcia meczu, choć w 10. gemie było trochę walki. Polak obronił aż cztery piłki meczowe, ale przy piątej okazji Verdasco posłał wygrywający forhend (6:4). W trwającym godzinę i 48 minut spotkaniu Verdasco popisał się 37 kończącymi uderzeniami, przy 24 Majchrzaka, popełnił też mniej niewymuszonych błędów 16-19.

Wcześniej w pierwszej rundzie rywalizację w turnieju kobiet zakończyła również Iga Świątek. Zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna również debiutowała w tej imprezie na poziomie seniorskim. Przegrała w słabym stylu z Viktoriją Golubić ze Szwajcarii 2:6, 6:7 (3). W zeszłym roku Świątek rywalizowała w Londynie wśród juniorek. I to z powodzeniem – triumfowała w singlu. Teraz dostała od organizatorów tzw. dziką kartę. W pierwszej rundzie trafiła na Golubić. Zajmująca 64. miejsce w rankingu WTA Polka nigdy wcześniej nie grała z 81. w tym zestawieniu i starszą o dziewięć lat rywalką.

Szwajcarka miała nad Świątek przewagę doświadczenia, ale wynikami nie imponuje. Na 12 wcześniejszych występów w zasadniczej części turniejów wielkoszlemowych tylko dwukrotnie była w stanie przejść do drugiej rundy. Polka w tegorocznym French Open dotarła do 1/8 finału. Ale w poniedziałkowe popołudnie Świątek była nie do poznania, została przełamana już w pierwszym gemie. Polka rozkręcała się na tyle powoli, że już za chwilę przeciwniczka prowadziła 4:0. Golubić grała agresywnie, przejmując od razu inicjatywę. Co prawda Świątek wzięła się później za odrabianie strat, ale to wystarczyło na wygranie zaledwie dwóch gemów pierwszej partii, ostateczne zakończonej wynikiem 2:6.

W drugim secie mecz był bardziej wyrównany, ale Polka wciąż popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. A Szwajcarka trzymała swój równy poziom, choć Świątek walczyła do końca. Przy stanie 4:5 obroniła pięć piłek meczowych, aż w końcu przełamała rywalkę. Doszło do tie-breaka, bo obie tenisistki w kolejnych dwóch gemach straciły swoje podania. Golubić szybko objęła w nim prowadzenie 5:1. Świątek z tej opresji tym razem nie potrafiła już wyjść i przegrała tie-break 3:7. W całym meczu popełniła aż 49 niewymuszonych błędów, a Szwajcarka 22.

Inauguracja turnieju była też symboliczną zmianą pokoleń na tenisowym korcie. 39-letnia legendarna Amerykanka Venus Williams w pierwszej rundzie Wimbledonu przegrała z młodszą o 24 lata rodaczką Cori Gauff 4:6, 4:6.

Gauff jak burza przeszła przez kwalifikacje. W trzech meczach straciła zaledwie 14 gemów. – Gdybym mogła zagrać z którąkolwiek z sióstr Williams, byłoby to spełnieniem marzeń – mówiła mistrzyni juniorskiego French Open z ubiegłego roku przed losowaniem turniejowej drabinki. Szczęście się do niej uśmiechnęło. Trafiła na Venus, a więc pięciokrotną triumfatorkę Wimbledonu. Jeszcze nigdy w przeszłości w turnieju głównym na trawiastych kortach All England Clubu nie spotkały się zawodniczki, które dzieliła tak duża różnica wieku. Cori w momencie rozpoczęcie poniedziałkowego meczu była młodsza od Venus o ponad 24 lata.

Starsza z sióstr Williams po raz 22. wystąpiła w tej imprezie i wydawało się, że nie powinna mieć większych problemów z młodą rodaczką. Od początku widać było jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Gauff grała kapitalnie. Wybierała znakomite rozwiązania i świetnie przewidywała ruchy przeciwniczki. Prezentowała bardzo rzetelny tenis. Trudno było uwierzyć, że jest jeszcze kadetką. Świetnie podawała i dopiero w dziewiątym własnym gemie serwisowym musiała bronić breakpointów.

W pierwszej odsłonie o zwycięstwie Cori zadecydowało jedno przełamanie. W drugim także prowadziła z taką przewagą, ale Williams poderwała się do walki. Odrobiła stratę, ale potem jeszcze raz nie była w stanie utrzymać podania. Dziesiąty gem drugiego seta był pasjonujący. Williams obroniła trzy piłki meczowe i sama miała szansę na doprowadzenie do remisu 5:5. To się jej nie udało. 15-latka zwyciężyła za czwartą okazją. Po ostatniej piłce rozpłakała się ze szczęścia i wzruszenia. Pokonała przecież zawodniczkę, która była jedną z jej inspiracji i na zawsze pozostanie idolką.

– Pierwszy raz uroniłam łzy po wygranym meczu. Trudno mi opisać, jak się czuję, to jest niesamowite. W czasie pojedynku starałam się nie myśleć, że gram z zawodniczką, na której się wzorowałam. Warunki dla obu są przecież takie same. Po pojedynku Venus mi pogratulowała. Ja zawsze marzyłam, aby powiedzieć jednej z sióstr, że nie byłoby mnie na korcie bez ich historii. Teraz miałam okazję to zrobić. Zainteresowanie moją osobą jest coraz większe, ale ja muszę się skupić, aby cały się rozwijać i być coraz lepszą – powiedziała Cori Gauff. W drugiej rundzie jej rywalką będzie Słowaczka Magdalena Rybarikova, która niespodziewanie pokonała Arynę Sabalenkę z Białorusi.

Dzisiaj. we wtorek do rywalizacji włączy się Magda Linette, którą spotka się z rosyjską kwalifikantką Anną Kalinską.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz