I jeszcze o eTA

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Pomimo tego, że obowiązek posiadania eTA – elektronicznego pozwolenia na podróż do Kanady – istnieje już od paru lat, to jednak ciągle nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Zwłaszcza takie osoby, które kupują bilety online (a nie przez biura podróży), mogą ominąć tę tak ważną informację. Lub wiedzą o eTA, ale wciąż nie są pewni czy wszystko przejdzie pomyślnie na lotnisku. Dlatego, że wciąż otrzymuję e-maile oraz telefony od osób w różnych sytuacjach, w kolejnych odcinkach odpowiemna pytania, które powtarzają się w pytaniach od Państwa.

Pytanie 1. Otrzymałam eTA półtora roku temu jak jechałam wtedy do Kanady. W tym roku również planuję podróż do Kanady. Jednakże nie mogę znależć e-maila, który dostałam z numerem eTA, a który to e-mail musiałam pokazać na lotnisku w Warszawie zanim zostałam wpuszczona do samolotu. Próbowałam znależć na stronie internetowej, jednakże… potrzebuję numer, którego nie mam nigdzie zapisanego.

Odpowiedź: W zasadzie wydruk e-maila z numerem eTA nie jest potrzebny, ponieważ paszport jest przypisany do eTA i po przeskanowaniu informacja z numerem powinna być dostępna dla linii lotniczej. Ale… jest to teoria. W praktyce słyszałąm o przypadkach, gdzie w takiej właśnie syutacji domagano się wydruku. Można wtedy spróbować szybko złożyć podanie o eTA np. ze swojego telefonu, tableta czy komputera, ale nie ma gwarancji, że odpowiedź przyjdzie na czas. Może nie przyjść przed odlotem samolotu. Jest to na pewno ryzyko.

Pytanie 2. Czy będę mieć kłopoty z wejściem na pokład samolotu jeśli żadne dane się nie zmieniły i posiadam wciąż ten sam paszport? Albo może wskazane jest w takiej sytuacji złożyć o eTA jeszcze raz? Jednakże teoretycznie posiadam ważną eTA i ten sam paszport – czy to nie będzie przeszkadzało?

Odpowiedź: Myślę, że warto wydać 7 dolarów (czyli dwadzieścia kilka złotych) i na wszelki wypadek postarać się o jeszcze jedną eTA.

Pytanie 3. Czy jest możliwe odzyskanie numeru mojego eTA otrzymanego wcześniej w jakiś sposób?

Odpowiedź: Tak, jest to możliwe, ale zajmuje to trochę czasu (minimum 30 dni, lub nawet 2-3 razy więcej), ale może to zrobić osoba przebywająca fizycznie w Kanadzie. Jeżeli nie ma czasu – to lepiej postarać się, jak wyżej napisałąm, o kolejne eTA.

Często słyszę od Państwa, że nie jest to specjalnie fair, że Kanadyjczycy do Polski (i do Europy) nie potrzebują wiz ani żadnych „eTA”. Rzeczywiście tak jest w tej chwili, ale zmieni się od stycznia 2021 roku. Od wtedy Kanadyjczycy będą potrzebować podobny dokument podróży (ETIAS – European Travel Information and Authorization System), jeżeli będą chcieli podróżować do krajów Unii Europejskiej. Dokument ten będzie również formalnością podobną jak eTA, a jego koszt będzie wynosił 7 Euro.

Więcej można poczytać na ten temat tutaj: https://www.etiasvisa.com/etias-requirements/ canadians

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.