Idol milionów opuszcza torontońską drużynę Tygodnie trwały spekulacje czy bohater drużyny koszykarskiej Toronto Raptors, zaszczycony tytułem MVP finałów NBA – Kawhi Leonard zostanie w Toronto, czy przeprowadzi się do Los Angeles i wybierze drużynę Lakers lub Clippers. Przyjmowano zakłady, a burmistrz Toronto John Tory i wielu znanych ludzi obiecywało zawodnikowi złote góry. Raptors ponoć zaoferowali Leonardowi pięcioletnią umowę o wartości 190 milionów dolarów. Clippers i Lakers – 142 miliony za cztery lata. Paul George w wymianie z Oklahoma City Thunder także wędruje do klubu z LA, który staje się potęgą. Według doniesień Leonardowi zależało na tym, by zagrać w jednej drużynie razem z Paulem Georgem. To dla wszystkich szok. Amerykańskie media donosiły ostatnio, że Los Angeles Clippers nie mają większych szans na sprowadzenie Kawhi Leonarda i że zawodnik zdecyduje pomiędzy kontynuowaniem kariery w Toronto Raptors a przenosinami do Los Angeles Lakers. W sobotę Leonrad skończył 29 lat. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.