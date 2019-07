Ignorancja rządu będzie kosztować Polskę setki miliardów Prawo i Sprawiedliwość jest jednym z największych hamulcowych walki z globalnym ociepleniem w Europie. To Polska jako gospodarz szczytu klimatycznego witała zagranicznych gości orkiestrą górniczą i pamiątkami z węgla, mówiąc mediom wprost o skarbie jakim jest polski węgiel i górnictwo. W końcu to nasz rząd zawetował próbę zapisania w UE osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Choć PiS nauczył się na swoich błędach i jak mantrę powtarza, że jest za ochroną klimatu, to jednak jest to tylko pusty frazes na potrzeby demagogii politycznej, za którą stoją całkowicie przeciwne działania. PiS wciąż nie odblokował energetyki wiatrowej, która przed restrykcyjnym prawem autorstwa obozu władzy rozwijała się bardzo dynamicznie. W końcu rząd forsuje budowę w Ostrołęce kolejnego bloku węglowego, a import węgla z Rosji osiąga historyczne rekordy. Wszystko powyższe dzieje się w nurcie narracji, że Polski nie stać na szybkie odchodzenie od węgla. Powyższa narracja jest o tyle niefortunna, ponieważ już dziś choć nie stać nas na transformację energetyczną, to mamy już środki na dopłaty do rachunków za drożejący prąd z węgla, czy w końcu dosypywanie zysków gigantów energetycznych w nierentowne kopalnie. Pojęcie ceny jaką przyjdzie nam zapłacić jest jednak o wiele szersze i wykracza poza standardowy horyzont planowania polityków, czyli najbliższą kadencję. Skutki zmian klimatu, wbrew sceptykom i antynaukowym szarlatanom nie ograniczą się do łagodnych zim i śródziemnomorskich lat, ale będą wręcz katastrofalne. Straty będą bowiem szły w setki miliardów, jeśli nie biliony złotych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

