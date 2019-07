Informacja działa na mózg podobnie jak narkotyk Informacja aktywuje w mózgu te same rejony, co jedzenie, pieniądze i narkotyki. Stanowi nagrodę, której ciężko się oprzeć, bez względu na jej rzeczywistą wartość – wynika z badania zamieszczonego na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (USA) zbadali podłoże ciekawości. Wykazali, że każda informacja – niezależnie od tego, czy jest istotna czy nie – pobudza w mózgu ciało prążkowane i brzuszno-przyśrodkową korę przedczołową (VMPFC), czyli rejony należące do tzw. układu nagrody i odpowiedzialne za produkcję dopaminy – hormonu przyjemności. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

