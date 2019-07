Izba Reprezentantów potępia rasistowskie ataki Donalda Trumpa Izba Reprezentantów potępiła rasistowskie uwagi prezydenta Trumpa skierowane pod adresem deputowanych do Kongresu. Trump obraził polityczki na Twitterze pisząc, żeby wróciły do krajów, z których pochodzą. Głównym motywem, jaki przyświecał we wtorek przyjęciu wniosku Demokratów o wyrażenie dezaprobaty wobec stylu, w jaki Trump zaatakował demokratyczne posłanki, było zawstydzenie Trumpa i jego kolegów z Partii Republikańskiej, którzy stanęli za nim murem. W tekście rezolucji zaznaczono, że na potępienie zasługują przede wszystkim “rasistowskie komentarze prezydenta Trumpa, które legitymizują i pogłębiają lęk oraz nienawiść wobec Amerykanów z wyboru, oraz osób o innym kolorze skóry”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

