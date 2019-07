Jadalne opakowanie stworzone przez Polkę Róża Rutkowska, projektantka, absolwentka School of Form Uniwersytetu SWPS, stworzyła ekologiczne opakowanie, które może przyczynić się do zmniejszenia użycia plastiku. SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast) to materiał wyprodukowany z odpadów rolniczych. Można używać go do pakowania żywność, dzięki czemu na dłużej zachowa ona swoją świeżość. Surowiec ten nadaje się do spożycia wraz z zawartością. Jest również w pełni kompostowalny. Pomysł na to ekologiczne rozwiązanie powstał w efekcie pracy dyplomowej podczas studiów z wzornictwa. Wychowywana w rodzinie rolniczej Rutkowska, postanowiła połączyć wiedzę na temat produkcji tworzyw sztucznych z analizą procesu uprawy roślin. Punktem wspólnym okazały się odpady. W rolnictwie przetwarzane i wykorzystywane ponownie, w przemyśle traktowane jako śmieci. Projektantka odkryła, że tworzywa i materiały odpowiednie do pakowania żywności, można wytworzyć. Wystarczy wykorzystać do tego bakterie i grzyby. Tak powstało SCOBY. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.