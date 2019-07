Jak odnaleźć swoje powołanie Istnieje wiele słów i wyrażeń opisujących, od wieków spędzające sen z powiek, pragnienie oraz potrzebę odnalezienia swojego powołania. Własna ścieżka, powołanie, swoja droga, miejsce w świecie czy – własna nisza. Od zarania dziejów człowiek szuka odpowiedzi na pytanie „po co tu jestem”, a wyraz temu daje w swoim codziennym życiu, w wykonywanym zajęciu oraz w relacjach z otaczającymi go ludźmi. Wtedy, gdy możemy wyrazić to, kim jesteśmy w działaniu, gdy możemy wykonywać pracę, która sprawia nam radość oraz wtedy, gdy działamy na rzecz drugiego człowieka, i dzięki czemu jest mu lepiej, wtedy, odnajdujemy sens naszego istnienia. Powołanie, pasjo-praca, realizacja marzeń, pomoc drugiemu człowiekowi – wszystko to przekłada się na poczucie szczęścia, a nasze bycie szczęśliwym nie może obyć się bez echa – czyli bez wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie i innych ludzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

