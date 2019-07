Jeśli małżonek-sponsor jest oprawcą – zmiany na korzyść ofiar

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Do jeszcze niedawna sponsor, który sponsorował swoją żonę lub partnerkę, miał ją „w garści”. Nawet jeśli związek się nie układał, nawet jeśli sponsorowana żona była niewłaściwie traktowana – psychicznie i fizycznie, czuła, że musiała pozostawać w takim chorym związku, ponieważ małżonek-sponsor mógł ją zastraszać, torturować psychicznie, nawet bić, jednocześnie wmawiając jej, że jeżeli wychyli się – zostanie pozbawiona statusu i deportowana z Kanady, a jeśli ma dzieci ze sponsorem – dzieci będą jej odebrane. Tu uwaga: powyższe nie tylko dotyczy kobiet, ale i mężczyzn: sponsorem może być tak mężczyzna, jak i kobieta, osoba sponsorowana to także może być kobieta i mężczyzna. Piszę o tym, ponieważ bycie prześladowcą nie jest tylko domeną mężczyzn.

Dziś tak już nie jest, że sponsor może nadużywać swojej „władzy” i wyżywać się na sponsorowanej żonie czy mężu (partnerce/partnerze). Jeżeli osoba już otrzymała pobyt stały w Kanadzie – ma wiele praw i może o nie walczyć. Istnieje wiele organizacji pomagających w takich przypadkach. Nie trzeba się też bać, że zostanie się posądzonym o to, że tylko się chciało otrzymać pobyt stały. Oczywiście takie przypadki też są, ale na to muszą być dowody. Jak już wspomniałam, jeszcze do niedawna po otrzymaniu pobytu stałego trzeba było wciąż mieszkać ze sponsorem, a jeśi nie to można było stracić pobyt stały – tak już nie jest.

Jeżeli ktoś grozi, trzeba zadzwonić na 911. Można też zadzwonić pod 1-888-242-2100: jest to telefon do Immigration Call Centre i kliknąć na „Client Support Centre”, potem wybrać opcję „for victims of abuse and forced marriages”, aby dowiedzieć się co robić dalej w swojej konkretnej sytuacji. Rząd Kanady wprowadził specjalne bezpłatne permity dla osób zdecydowanych odejść z chorego związku, a w Kanadzie istnieją instytucje pomagające w takich przypadkach, schroniska dla kobiet, telefony zaufania dla dzieci (1800-668-6868).

Rząd Kanady również przychylnie patrzy na podania humanitarne od takich osób. Odpowiednio przygotowane i udokumentowane – zabierają stosunkowo niewiele czasu jeżeli chodzi o decyzję w porównaniu do innych spraw humanitarnych. Decyzja może zostać podjęta np. w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy (dla porównania: mniej „pilne”, lub mniej „palące” sprawy humanitarne mogą trwać nawet i kilka lat).

Najważniejsze jest, aby wykonać pierwszy krok… a ten, wiadomo, jest najcięższy do wykonania, najtrudniejszy. Ale jest możliwy!

Teraz jest na to czas! Wiele się dzieje w „dziale immigration”. Wiele się dzieje w Kanadzie. Myślę, że warto wyjść z ukrycia i dowiedzieć się co jest możliwe. A możliwe jest wiele. Na pewno nie dla wszystkich, na pewno nie w każdej sytuacji, ale nie pamiętam od kilku dekad takiego pozytywnego nastawienia rządu Kanady do pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują, oraz pozytwnego nastawienia do spraw humanitarnych w sytuacjach zasługujących na bardziej szczególne potraktowanie.

Myślę (jest to moja personalna opinia), że śmiało mogę powiedzieć, iż w ciągu ostatnich 25 lat taka pozytywna atmosfera jest po raz pierwszy.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.