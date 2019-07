Jest porozumienie w sprawie unijnych stanowisk Donald Tusk przedstawił we wtorek decyzje Rady Europejskiej dotyczące obsadzenia najważniejszych unijnych stanowisk. Kandydatką na szefową Komisji Europejskiej została Niemka Ursula von der Leyen. Inne czołowe funkcje mają objąć Hiszpan Josep Borrell, Francuzka Christine Lagarde oraz Belg Charles Michel. Kandydatów wysuniętych przez unijnych liderów będzie musiał zaakceptować jeszcze Parlament Europejski. Głosowaniu deputowanych nie będzie podlegał dotychczasowy premier Belgii, reprezentujący frakcję liberałów Charles Michel, który został wybrany na następcę Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

