Julia Przyłębska należała do komunistycznej młodzieżówki Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w czasach studenckich była związana z Socjalistycznym Związkiem Studentów Polskich, przyuczelnianą młodzieżówką PZPR – podaje Onet, powołując się na dokumenty IPN. Przyłębska pomija jednak tę informację w swoim oficjalnym biogramie. Szefowa TK jest córką Wolfganga Żmudzińskiego, znanego polskiego notariusza, wieloletniego członka PZPR. Julia Przyłębska – wówczas Żmudzińska – zapisała się do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich już na pierwszym roku studiów, najprawdopodobniej w 1978 roku. Skąd to wiadomo? rzyszła prezes Trybunału Konstytucyjnego kilkukrotnie wypełniała dokumenty paszportowe, by móc wyjeżdżać do ciotki mieszkającej na stałe w Berlinie Zachodnim. Pisała w nich, że działa w Radzie Wydziałowej SZSP na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

