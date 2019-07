Kanada uznaje europejskich neofaszystów za terrorystów Rząd federalny uznał dwie neofaszystowskie grupy działające w Europie m.in. w Polsce – Krew i Honor oraz Combat 18 – za organizacje terrorystyczne, wspisując je na listę takich ugrupowań. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że policja uważa śledzenie i aresztowanie członków takich organizacji za priorytetowe i że ich członkowie nie mogą wjeżdżać do Kanady. W ten sposób policja może stosować metody niestosowane w innych sytuacjach, np. podsłuchy i prowokacje. Na liście organizacji terrorystycznych znajdują sę także Al-Kaida i Państwo Islamskie. Taka sama jest klasyfikacja grup neonazistowskich w Niemczech. Tam także uważane są oneza ugrupowania terrorystyczne. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.