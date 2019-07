Kanada w pierwszej trójce na świecie Kanada często plasuje się na szczycie różnego rodzaju rankingów. Tym razem stało się tak znowu, a ranking, o którym mowa, to lista najlepszych do życia krajów dla ekspatów. Ekspaci specjaliści, którzy wyjechali z kraju, aby podjąć pracę za granicą. W tym rankingu Kanada znalazła się na trzecim miejscu po Szwajcarii i Singapurze. Została uznana za drugie po Turcji „najbardziej przyjazne miejsce na świecie dla zagranicznych gości”. Doroczny ranking HSBC Expat został zrealizowany przez YouGov na zlecenie HSBC i dotyczył różnych aspektów życia i pracy poza krajem pochodzenia (np. warunków wychowywania dzieci, wynagrodzenia czy łatwości aklimatyzacji). Polska zajęła pozycję 13. – o 10 miejsc lepszą niż rok temu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.