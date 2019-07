Kanadyjski wysokościowiec z… DREWNA Na kampusie Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej stanął najwyższy na świecie budynek wykonany w większości z drewna. Brock Commons ma 18 pięter i 53 metry wysokości. Powstał z drewnianych prefabrykatów w czasie krótszym niż 70 dni. Od września 2017 roku Brock Commons jest domem dla ponad 400 studentów. Brock Commons ma betonowe fundamenty i parter oraz 2 betonowe słupy, na których oparta jest konstrukcja. Ponad nimi wznosi się 17 pięter z drewnianych laminatów wspartych na laminowanych drewnianych kolumnach. Fasadę budynku wykonano z materiału, na których w 70% składa się drewno. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

