Kandydatura Fransa Timmermansa zawiesiła szczyt UE Donald Tusk po blisko 20 godzinach obrad o obsadzie głównych europosad w Brukseli zwołał przywódców krajów Unii na nową rundę rokowań dopiero jutro. we wtorek. Trwa szukanie winnych dzisiejszej klapy unijnego szczytu. Zatwierdzenie kandydatury Fransa Timmermansa na nowego szefa Komisji Europejskiej wydawało się w poniedziałek 1 lipca już tak możliwe, że Polska już tylko gorączkowo próbowała doprowadzić do tajnego głosowania w tej sprawie. Polski rząd nie bez racji liczył, że w takim trybie Holendrowi mogłoby przybyć kilku dodatkowych przeciwników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

