Kangury z bliska w Toronto Wszyscy kochają kangury – te przedziwne australijskie torbacze cieszą się wielką popularnością we wszystkich ogrodach zoologicznych świata. I oto w torontońskim Zoo w lecie można je oglądać z bliska. Nowa atrakcja to Toronto Zoo Kangaroo Walk Thru – po wyznaczonym szlaku chodzi się oglądając kangury i ich obyczaje. Kangurzyca Tori nosi teraz w swojej torbie malucha. To maleństwo spędza tam w ukryciu trzy miesiące, a potem wyłazi, ale wraca jeszcze na posiłki przez kolejne 18 miesięcy. Nawet teraz moża czasami zobaczyć główkę malucha wystającą z maminej torby. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

