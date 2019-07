Kardynał na ławie oskarżonych Był jednym z głównych antykomunistycznych jastrzębi w polskim Kościele. W stanie wojennym zdecydowanie stanął po stronie opozycji. Ale był też przez 16 lat kontaktem operacyjnym SB i kandydatem na tajnego współpracownika (nigdy nie został zwerbowany). Dziś kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi zarzuca się, że poręczył za księdza pedofila i że sam 30 lat temu molestował 15-latka. Za to miał stracić honorowe obywatelstwo Wrocławia. Obraz duchownego, w którego świetle grzało się wielu polityków, lubianego i cenionego, od kilku tygodni pęka. Kardynał Henryk Gulbinowicz 17 października tego roku skończy 96 lat. Jego zawołanie biskupie to “Patentia et Caritas” – “Cierpliwość i Miłość”. Dolnośląski Kongres Kobiet złożył niedawno do rady miejskiej we Wrocławiu wniosek o odebranie mu tytułu honorowego obywatela, który przyznano mu w 1996 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.