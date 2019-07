Kawa z niedosytem po finale w Jurmale W finale turnieju w łotewskiej Jurmale 194. w rankingu Katarzyna Kawa stoczyła pasjonujący pojedynek z 11. rakietą świata Anastasiją Sevastovą, ale przegrała 6:3, 5:7, 4:6. Pierwszy polski tytuł rangi WTA Tour od czasów Agnieszki Radwańskiej miał szansę powędrować w ręce tenisistki, która do tego tygodnia była znana tylko najbardziej zagorzałym polskim kibicom. Rywalkom z tego turnieju już niekoniecznie. Do tej pory Sevastova zarobiła na korcie 6 963 300 dolarów, Kawa – 168 029. Łotyszka wygrała trzy turnieje WTA, Polka… nigdy w żadnym z nich dotąd nie wystąpiła. Debiutująca w tym towarzystwie 26-letnia Polka najpierw przeszła kwalifikacje, po czym zaczęła siać zamęt w głównej drabince. Odprawiała kolejno z kwitkiem Ysaline Bonaventure, Janę Fett, Chloe Paquet i w półfinale 74. w rankingu Bernardę Perę. W zdecydowanej większości dużo wyżej notowane i nieporównanie bardziej doświadczone na tym polu. Paradoksalnie najtrudniejszy mecz w ciągu całego tygodnia z hakiem rozegrała na otwarcie kwalifikacji z Kazaszką z czwartej setki Anną Daniliną, kiedy była dwie piłki od porażki. W trzech ostatnich meczach nie straciła seta. W Rywalki z turnieju na Łotwie mogłyby powiedzieć, że Kawa wzięła się znikąd. I sporo w tym prawdy, aczkolwiek nie do końca. Zaczynająca romans z elitą kobiecego tenisa zawodniczka z Krynicy-Zdroju przez lata zaprawiała się w bojach w tenisowej drugiej lidze, czyli turniejach ITF. W finale pierwszego turnieju WTA w karierze nic nie musiała. Ona wszystko mogła. Cała presja była po stronie Sevastovej, dla której impreza w Jurmale została w ogóle zorganizowana. Kibice, którzy w niedzielę szczelnie wypełnili trybuny kortu centralnego, w pierwszym secie przecierali oczy ze zdumienia. Oto nieznana szerzej Polka robiła z tenisistką walczącą o powrót do top 10, co chciała. Zdeprymowana Sevastova długo nie mogła znaleźć sposobu na bezbłędnie grającą Polkę. Drugi set wymknął się Kawie w najmniej spodziewanym momencie. Przy 4:4 polska tenisistka miała breakpointa. Gdyby go wykorzystała, serwowałaby na mecz. Niewykorzystana szansa obróciła się przeciwko niej. Przy 5:5 przy swoim serwisie prowadziła 40:0, ale przegrała pięć piłek z rzędu i po kolejnym gemie było po secie. Rozochocona, nakręcona żywiołowym dopingiem swoich kibiców Sevastova nabrała wiatru w żagle. Pozostawało pytanie, czy podłamana takim obrotem spraw zdoła się jakoś przeciwstawić, a przede wszystkim wykrzesać z siebie jeszcze trochę sił. Finał był jej siódmym pojedynkiem, a w nogach miała jeszcze dwa mecze w grze podwójnej. Rozstawiona z numerem 1 Łotyszka poszła jednak za ciosem. Przełamała Kawę w gemie otwarcia i sukcesywnie przejmowała inicjatywę. Kawa miała prawo być już wyczerpana fizycznie i psychicznie, ale za walkę do samego końca zasłużyła na najwyższe słowa uznania. Kawa jest szóstą tenisistką w historii, która doszła do finału turnieju WTA. Przed niej tej sztuki dokonały Marta Domachowska, siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie, Magda Linette i w tym roku w Lugano Iga Świątek. Na moment chwały polscy kibice czekają od października 2016 roku, kiedy Agnieszka Radwańska wygrała turniej w Pekinie. Krakowianka zakończyła karierę w zeszłym roku z 20 tytułami na koncie. Kawa na razie do jej sukcesów nie nawiązała, ale w poniedziałek awansuje na najwyższe w karierze 127. miejsce w rankingu. Wynik finału Baltic Open w Jurmale: Katarzyna Kawa (Q) – Anastasija Sevastova (Łotwa, 1) 6:3, 5:7, 4:6 – To był naprawdę świetny tydzień. Wiem to, bo spędziłam tu 10 dni. Zaczęłam już w poprzedni piątek pierwszym spotkaniem w kwalifikacjach, więc byłam tu przez dosłownie cały turniej i widziałam wszystko. Nigdy nie jest łatwo, gdy przegra się mecz, ale zachowam z Jurmały wspaniałe wspomnienia – zapewniła tenisistka, która na co dzień mieszka w Poznaniu. Potem jeszcze napisała na Instagramie: “Niesamowite 10 dni na Łotwie. Od 2:5 w tie breaku trzeciego seta w pierwszej rundzie eliminacji do finału turnieju. Oczywiście wolałabym ten większy puchar. Dziś musiałam uznać wyższość rywalki, ale wyjeżdżam z podniesioną głową, bo wierzę, że to dopiero początek wielkiej przygody” – czytamy. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.