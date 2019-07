Kawaler Orderu Kanady skazany za pedofilię w Nepalu Kanadyjczyk 62-letni Peter Dalglish, pracownik misji humanitarnej ONZ w Nepalu, został skazany za czyny pedofilskie na 9 lat więzienia. Ma także zapłacić odszkodowanie ofiarom (ok. 10 tys. dol). Aresztowany w ubiegłym roku w swoim domu w okolicach Katmandu Dalglish, jak wykazała prokuratura, molestował dwóch małoletnich chłopców – 12-letniego i 14-letniego. Przyłapano go na gorącym uczynku. W jego mieszkaniu znaleziono materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Policja śledziła Dalglisha przez dłuższy czas. Lokalna społeczność darzyła go zaufaniem. Obiecywał dzieciom, że zostaną przysposobione przez rodziny za granicą. Dalglish nie przyznał się do winy i jego adwokat zapowiada apelację. Skazany był także na misjach ONZ w Afganistanie i Liberii. Jest kawalerem Orderu Kanady i założycielem organizacji Street Kids International, która pomaga dzieciom ulicy. Napisał też kilka książek, m.in. „Odwaga Dzieci. Moje życie pośród najbiedniejszych dzieci świata”. Więcej o sytuacji dzieci w Nepalu Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

