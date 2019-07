Kilka rad jak dobrze się wysypiać w czasie upałów Według ekspertki z Silentnight, dr Neriny Ramlakhan optymalna temperatura do spania to przedział 16-21 st. C. Wynika to z tego, że nasze ciało i tak jest bardzo ciepłe, a mózg potrzebuje się ochłodzić. Tymczasem obecnie nocami temperatura potrafi być naprawdę wysoka. Dobry sen jest bardzo ważny żeby przetworzyć informacje zebrane przez cały dzień oraz osiągnąć równowagę psychiczną i fizyczną – mówi ekspertka w rozmowie z The Independent – Idealnie by było gdyby temperatura przy mózgu była minimalnie niższa niż przy reszcie ciała: ogrzany korpus i ochłodzona głowa. To może się okazać dość trudne, patrząc na prognozy na kolejne dni czy tygodnie. Jak zatem sobie poradzić? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

