Koalicja Obywatelska bez SLD i PSL Wybory parlamentarne – wedle polityków, najważniejsze po 1989 roku – nie skłoniły największych partii opozycyjnych do stworzenia wielkiego sojuszu przeciwko PiS. PO, PSL i SLD nie wystartują w koalicji. Decyzje – jak ustaliliśmy – zostały podjęte. Opozycja do wyborów idzie rozbita. Władze Platformy Obywatelskiej zdecydowały: skoro nie udało się stworzyć szerokiego wyborczego sojuszu od PSL, przez Nowoczesną, Zielonych, po SLD – jak przed wyborami do Europarlamentu – to PO wystartuje w wyborach do Sejmu samodzielnie – pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. I przy wsparciu samorządowców. Włodzimierz Czarzasty został na lodzie, Władysław Kosiniak-Kamysz będzie walczył o życie. Bo o zwycięstwie z PiS rozbita, podzielona opozycja może pomarzyć. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.