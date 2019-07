Kobieta prymasem anglikańskim w Kanadzie Po raz pierwszy na prymasa Kościoła anglikańskiego w Kanadzie wybrano kobietę – 65-letnią biskupkę Lindę Nicholls. Była ona zwierzchnikiem diecezji Huron z siedzibą w ontaryjskim mieście London. To druga kobieta-prymas w kościele anglikańskim. Pierwszą była w latach 2006-2015 biskupka Katharine Jefferts Schori w Stanach Zjednoczonych. Bp Nicholls jest członkiem Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC) i powołanej przez arcybiskupa Canterbury grupy roboczej prymasów, której zadaniem jest poprawa relacji w łonie Wspólnoty Anglikańskiej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

