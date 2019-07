Kolejna porażka PiS na arenie międzynarodowej Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenbeg ogłosił w środę, że jego zastępcą będzie były szef MSZ Rumunii Mircea Geoana. Tym samym wiceszefem Sojuszu nie został również ubiegający się o to stanowisko szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. „Z radością ogłaszam powołanie Mircei Geoany na kolejnego zastępcę sekretarza generalnego. Jest oddanym orędownikiem więzi transatlantyckich; wniesie doświadczenie polityka i dyplomaty na to stanowisko. Będzie pierwszym Rumunem, który obejmie to wysokie stanowisko” – oświadczył Stoltenberg. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.