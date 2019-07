Kolejny pilotażowy program imigracyjny

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Pilotażowy program dla osób bez statusu w sektorze construction, nowy, kompletnie przerobiony program dla opiekunów do dzieci i osób starszych, kolejne projekty aby pomóc w uzyskaniu pobytu stałego: dla ofiar przemocy w domu (wchodzi w życie od 26 lipca 2019), dla osób niewłaściewie traktowanych w miejscu pracy, dla osób, które nie zadeklarowały posiadania członków rodziny wykluczając takich członków rodziny z możliwości bycia sponsorowanym (wchodzi w życie od 9 września 2019 – na 2 lata). Oto przykłady tego co ostatnio ogłoszono w prawie imigracyjnym Kanady (o szczegółach pisałam w moich poprzednich artykułach i oczywiście będę pisać więcej jak tylko będą znane szczegóły tych programów).

Jednakże to nie wszystko. 12 lipca w Mississaudze rząd ogłosił wprowadzenie kolejnego eksperymentalnego programu: tym razem jest to trzyletni pilotażowy program, który ma pomóc wypełnić niedobory siły roboczej w sektorze rolno-spożywczym. Przez ostatnie lata branże takie jak hodowla grzybów czy przetwórstwo mięsa odczuwały wielkie niedobory siły roboczej i w związku z tym opierały się na sezonowych pracownikach sprowadzanych z zagranicy pomimo tego, że zapotrzebowanie na pracowników i praca nie jest sezonowa, tylko całoroczna. Nowy program pilotażowy, który wejdzie w życie w roku 2020, ma na celu nie tylko przyciągnięcie takich pracowników do Kanady, ale będzie im również oferował możliwość pozostania w Kanadzie na stałe. Do tej pory otrzymanie pobytu stałego dla takich osób było praktycznie niemożliwe, a na pewno nie była to łatwa droga dla tych, którzy jednak mieli szczęście otrzymać pobyt stały w Kanadzie (najczęściej w jakiś inny sposób, dzięki innej drodze).

Minister Imigracji Ahmed Hussen powiedział, że program ten jest kolejnym przykładem jak rząd Kanady ciągle zmienia na plus sektor imigracyjny i jak dzięki temu w Kanadzie stale jest ulepszana lokalna gospodarka oraz tworzone są nowe miejsca pracy dla mieszkańców Kanady.

Minister rolnictwa i żywności Marie-Claude Bibeau dodała, że sukces kanadyjskich rolników zależy od ich zdolności do rekruacji pracowników oraz ich utrzymania. Ten właśnie program to zapewni.

Dzięki temu krokowi rząd Kanady zrealizował coś, o co pracodawcy i związki zawodowe, a także tymczasowi, zagraniczni pracownicy, apelowali od ponad 10 lat wskazując, że tymczasowi zagraniczni pracownicy przyjeżdżają do Kanady, ciężko pracują wypełniając luki i dlatego powinni mieć sprawiedliwą szansę na otrzymanie pobytu stałego w Kanadzie niezależnie od tego, że ich pozycja nie jest w kategorii wykwalifikowanych zawodów, które to są na tzw. liście preferowanych zawodów w Kanadzie.

Pracownicy chętni do uczestniczenia w tym programie będą mieli 2-letnią ofertę pracy (tzw. LMIA). W tej kategorii co roku będzie przyjętych do Kanady na stałe 2750 pracowników oraz ich rodziny, czyli będzie to ok. 16 500 nowych stałych mieszkanców w ciągu 3 lat.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady.







Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.