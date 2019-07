Kolumbia: biskup obleje miasto wodą święconą z helikoptera Kolumbijski biskup planuje w ten weekend egzorcyzmować całe miasto Buenaventura. Zrobi to za pomocą wody święconej zrzucanej z helikoptera. Rubén Darío Jaramillo Montoya, biskup kolumbijskiego miasta Buenaventura, odmówi w najbliższą niedzielę modlitwę mającą na celu oczyszczenie terenu z demonicznych inwazji. Miejscowość jest bowiem znana z przemocy, przemytu narkotyków, walk między wrogimi gangami oraz ubóstwa. Impulsem dla pokropienia wodą święconą całego miasta było zamordowanie 10-letniej dziewczynki, która wcześniej była torturowana. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

