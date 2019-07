Komisja Europejska rozpoczyna drugi etap procedury dot. praworządności w Polsce Komisja Europejska w środę po południu poinformowała o przejściu do drugiego etapu procedury związanej z naruszeniem prawa przez Polskę. Chodzi o procedury dyscyplinarne w sądownictwie. PiS nie zamierza się dostosowywać. “Rząd nie zamierza zmieniać przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego” dowiedział się reporter RMF FM. Komisja Europejska zarzuca Polsce m.in. ustanowienie Izby Dyscyplinarnej, która nie spełnia wymogów niezależności i reguł postępowania dyscyplinarnego. W środę po południu w komunikacie poinformowano o wszczęciu 2. etapu procedury. Wcześniej nieoficjalnie mówił o tym TVN24. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

