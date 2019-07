Kościół anglikański w Kanadzie nie uznał związków jednopłciowych Kanadyjski kościół anglikański pozostał przy dotychczasowej definicji małżeństwa jako związku dwóch osób odmiennej płci. Decyzja zapadła na Synodzie Generalnym w Vancouver. Za przyjęciem zmiany była większość izby świeckich i izby duchownych. Natomiast w izbie biskupów nie udało się zebrać dwóch trzecich głosów, potrzebnych do jej uchwalenia. Mimo to, poszczególni lokalni biskupi mogą decydować, czy chcą udzielać ślubów kościelnych jednopłciowym parom. Biskupi głównych miast Kanady, m.in. Toronto, Vancouver i Ottawy, wyrazili oburzenie zachowaniem tych biskupów, którzy wyłamali się z poparcia dla małżeństw jednopłciowych. Zdaniem biskupa Toronto brak im empatii. Biskup Ottawy oświadczył, że w jego regionie pary homoseksualne będą nadal mogły zawierać śluby kościelne. Anglikanie na świecie różnią się pod względem stosunku do małżeństwa i rodziny. Kanada reprezentuje postępowy kierunek, w przeciwieństwie do na przykład krajów afrykańskich. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

